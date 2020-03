Dalla sindaca di Guasila Paola Casula su Fb ecco l’ordinanza ufficiale che vieta gli spostamenti da un Comune all’altro in Italia e anche in tutta la Sardegna. Il ministro della salute e dell’interno da oggi ordinano il #divietoassoluto di spostamento da un comune all’altro se non per:

📌 esigenze lavorative;

📌ASSOLUTA urgenza (si modifica la terminologia, non più necessità ma urgenza)

📌 motivi di salute.