Tragedia assurda a Castelfiorentino. Un uomo di 65 anni, Sauro Bellini, è morto folgorato da un fulmine mentre stava dando da mangiare al cane.

Bellini sarebbe uscito di casa durante un temporale quando un fulmine ha colpito prima il filo per stendere la biancheria e poi avrebbe raggiunto la ciotola metallica del cane.

Il 65enne è stato quindi folgorato all’istante, colpito di rimbalzo. Inutili purtroppo i soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È stata disposta l’autopsia per chiarire la dinamica dei fatti.