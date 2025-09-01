Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 2 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 23°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il tempo sarà variabile. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 20°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà dunque un martedì in prevalenza sereno con temperature che arriveranno a massime di 30°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba