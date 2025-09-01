Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 2 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza soleggiata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 ° C e la minima di 2 3 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i il tempo sarà variabile . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 ° C e la minima di 2 0 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tes i per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest- Nord ovest. Sarà dunque un marted ì in prevalenza sereno con temperature che arriveranno a massime di 3 0 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba