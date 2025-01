Sfocerà in una denuncia alla Polizia Postale il caso dei video di chiaro bullismo girati nella cucina di un locale cagliaritano. Stefano Urru, titolare della pizzeria Tre Archi, dichiara a Casteddu Online: “Si tratta di filmati non attuali, probabilmente di due anni fa. Oggi ne parlerò con la Polizia”. Dunque non video di questo periodo ma del passato, girato da dipendenti che non lavorano più nella pizzeria che rischia ingiustamente un grave danno di immagine. Video che ieri erano diventati letteralmente virali sui social, con un cuoco protagonista di atti di auto erotismo chiaramente indotti. Una persona “con difficoltà”, dicono dalla pizzeria, che non poteva certamente essere a sua volta danneggiato dalla divulgazione compulsiva dei video sui social. Le indagini serviranno anche a stabilire se qualcuno abbia voluto diffamare volutamente un locale storico di Cagliari. Il dipendente sarebbe stato indotto a spogliarsi e a compiere atti osceni, certamente senza sapere che sarebbe finito sui social. Una vicenda triste e delicata sulla quale saranno gli inquirenti a fare piena luce.