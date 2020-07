Video hard sulla Sella del Diavolo, eliminato dopo la “bufera” sui social

È durato all’incirca 24 ore il video hard, girato sulla Sella del Diavolo a Cagliari, e pubblicato su uno dei principali siti internet porno mondiali. La coppia si è lasciata andare, nei fatti, a quindici minuti di sesso tra i sentieri della sella, venendo anche interrotta, forse, dall’arrivo di qualche ignaro frequentatore della zona. Dopo decine di migliaia di visualizzazioni e una “bufera” di pareri, contrastanti, che ha animato per ore i social network, in primis Facebook, adesso il video risulta “disattivato”. Nella descrizione dell’utente che l’aveva postato si poteva leggere che i “proprietari” erano una coppia (un ragazzo sardo e una ragazza straniera). Difficile dire se i due possano passare guai per “atti osceni in luogo pubblico”.