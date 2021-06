Viale Trento, il mistero a Cagliari di quei parcheggi del Comune rimasti vuoti

I lavori in Piazza Matteotti e a S. Avendrace, la pandemia che ha portato a concedere spazi auto ai bar e ristoranti per mettere tavolini, sono le cause maggiori della mancanza di parcheggi nelle aree pubbliche. Risulta allora ancora più misterioso il mistero dei posti auto di proprietà del Comune da anni non utilizzati.

Un mistero mai chiarito : dietro questo cancello, al numero 31 di Viale Trento, nel Palazzo Puddu, di fronte a Via Nazario Sauro, ci sono oltre sessanta posti auto di proprietà del Comune di Cagliari, a compensazione di oneri di urbanizzazione. Ma a quando il palazzo è stato costruito, i posti auto del Comune sono rimasti vuoti. Perchè ? Si è detto che i ritardi sarebbero dovuti

alla presa in carico nel Patrimonio del Comune e quindi …. porte o meglio cancelli chiusi.

Oltre al danno la beffa …… vengono tolti posti auto nel vicino Corso per farne aree tavolini, mentre ai residenti che chiedono parcheggi alternativi, non si danno risposte.

Marcello Roberto Marchi