Viale Monastir a Sestu, l’auto si schianta contro due pali: 2 ragazzi in gravi condizioni al Brotzu

Viale Monastir a Sestu, l’auto si schianta contro due pali: due ragazzi in gravi condizioni al Brotzu. Il terribile incidente nella notte è avvenuto alla periferia di Sestu, i giovanissimi sono stati trasportati al Brotzu in codice rosso. Ancora non si conoscono le cause dello schianto, che potrebbe essere l’alta velocità vista la forza con cui sono stati danneggiati i pali della Telecom e dell’Enel. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri di Sestu.