In poco più di un mese Quartu ha rifatto il look a viale Colombo: nuovo asfalto, lavori in orario notturno per limitare i disagi, segnaletica orizzontale completata in tempi record. Un intervento rapido, efficiente, programmato in tre fasi e portato a termine entro i tempi annunciati. I quartesi parlano di rinascita urbana e apprezzano l’efficienza dimostrata. Dall’altra parte del Golfo, a Cagliari, la situazione è ben diversa. Via Roma è ancora ostaggio di un cantiere infinito, tra ritardi, polemiche, proteste dei commercianti e disorientamento dei cittadini. E non è l’unico: il centro città è disseminato di lavori in corso, progetti che slittano e una generale sensazione di disordine. Due realtà amministrative differenti, certo, ma il confronto è inevitabile. Quartu corre, Cagliari arranca. E se nella terza città della Sardegna si respira entusiasmo per una città che cambia volto con concretezza, nel capoluogo sardo cresce l’amarezza di chi si sente intrappolato in una stagione di cantieri senza fine.