Viaggi d’istruzione carissimi, prezzi folli per le famiglie cagliaritane: “Genitori costretti a scegliere quale figlio far partire”

Cifre da infarto, 215 euro per una notte a Cala Gonone e 680 per visitare in 48 ore una città immensa come Roma. A Cagliari e in Sardegna famiglie alle prese tra rinunce e scelte dolorose. Simone Girau dell’Adiconsum: “La metà delle famiglie non può pagare, alzare l’Isee a 15mila euro per avere un contributo di 150 non basta”.