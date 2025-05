“Queste persone meritano rispetto” le parole del consigliere comunale Marcello Corrias sulla protesta degli abitanti di via Ticino.

“Questo è il motivo per il quale mi sono candidato: dare voce e a chi viene messo da parte” queste la parole del consigliere comunale Marcello Corrias, che ci ha accompagnato a vedere le condizioni di alcuni appartamenti nel complesso delle case popolari. Dopo aver testimoniato le condizioni di altre strutture popolari, oggi infatti ci siamo recati in quelle di via Ticino, nel tentativo di gettare luce sulla condizione in cui troppe persone vivono, senza ricevere la considerazione che meritano.

Come si può notare dal video la muffa e l’umidità regnano incontrastate in questi stabili. Molti abitanti cercano di porre rimedio in maniera autonoma imbiancando le pareti, ma puntualmente dopo qualche mese il problema si ripresenta.

Non solo la muffa, anche gli infissi e i balconi esterni mostrano il peso degli anni, e hanno evidente necessità di essere restaurati.

In queste case intere famiglie convivono da decenni con questa realtà, mettendo a rischio la propria salute, sopratutto quella degli anziani e dei bambini.

La nostra speranza è che anche in questo caso le testimonianze che stiamo raccogliendo servano a restituire importanza a questa tematica, come già è successo, sempre grazie all’appoggio del consigliere Corrias.