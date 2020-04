Via Roma notturna, anni 50: hotel Excelsior e Supercinema Astra, chi se li ricordava più?

“Via Roma Notturna dei primi Anni ’50…risplendente dopo la guerra dove la Via Roma era il bel salotto cagliaritano , il biglietto da visita per chi arrivava. Notare due cose che non esistono più, la scritta Hotel Excelsior scomparsa come l’Hotel che si trovava negli ultimi due piani del Palazzo della Rinascente e il Supercinema Astra che si trovava nel sotto piano sempre dello stesso Palazzo. Foto bella e piacevole da guardare”, scrive il nostro Mario Ignazio Lai nella nuova pagina Fb “Gruppo di Cagliari Fotografica- tra Passato e presente”. Mandateci anche voi le foto della Cagliari del passato!