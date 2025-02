Via Roma gremita, il centrodestra esulta: “Altro che flop o catastrofe, un saluto ai profeti di sventura”. La consigliera di Fdi Stefania Loi da una via Roma affollatissima di domenica: “Ecco a voi la “catastrofe” della riapertura parziale di via Roma: famiglie che passeggiano, bambini che si divertono e un’atmosfera che finalmente fa respirare la città!