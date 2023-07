Via Roma da incubo, nel cantiere fermo da oltre un mese adesso cresce anche l’erba

L’interruttore non si è ancora acceso. E nel cantiere di via Roma dove i lavori sono fermi da più di un mese, ora cresce anche l’erba. La foto è del giornalista Sandro Angioni, sempre attento ai disagi della città. La rabbia è quella di tanti residenti, commercianti e ristoratori della Marina. E dei tanti cagliaritani che ogni giorno restano intrappolati nel traffico per una via Roma sbancata con le ruspe immobili, dopo lo scontato ritrovamento sotterraneo di pezzi di storia della città. Cagliari nell’estate 2023 è una città che si presenta ai turisti così, con via Roma e viale Trieste sbarrate e una pessima cartolina che fa il giro del mondo. I lavori, ha detto il Comune, riprenderanno nei prossimi giorni. Ma come dice il sindaco Paolo Truzzu “riattivare un cantiere non è come accendere un interruttore”. Nel frattempo, anche se non piove, campa cavallo che l’erba cresce. Sperando domani nel ritorno degli operai.