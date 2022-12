Via Porcell chiusa e Castello isolato a Cagliari, Truzzu: “L’Università non riesce a trovare la ditta per i lavori”

“L’Università non riesce a trovare la ditta per i lavori”. L’ammissione è del sindaco Paolo Truzzu che questo pomeriggio in aula ha spiegato le motivazioni della chiusura al traffico di via Porcell.

La strada è off limits da 2 settimane a causa del cedimento di un muro (pressato dalle radici di un ficus) del Dipartimento di Scienze. E così raggiungere il quartiere di Castello è complicato (anche per la chiusura degli ascensori) e il traffico nella zona di piazza Yenne spesso va in tilt.

Oggi in consiglio comunale Fabrizio Marcello, Pd ha chiesto al primo cittadino di finanziare i lavori di messa in sicurezza per riaprire la strada per rivalersi poi sull’Università.

“Ho suggerito all’Ateneo di mettere in sicurezza il muro e di abbatterlo e di garantire la sicurezza attorno all’edificio”, ha risposto il primo cittadino, “ma l’Ateneo mi ha detto che in questo periodo è difficile individuare delle ditte per fare i lavori di messa in sicurezza. Noi abbiamo chiesto massima celerità, ma non abbiamo una tempistica definitiva da parte dell’Università”.