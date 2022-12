Quartu, turismo boom nel 2022 con 12,5 milioni di fatturato: “E Flumini risorge con hotel e ristoranti”

Numeri record per il turismo a Quartu Sant’Elena nel 2022. Tra gennaio e febbraio il giro d’affari è stato di 12,4 milioni di euro, terza posizione nel sud dell’Isola dietro solo a Villasimius, seconda, e Cagliari, prima, rispettivamente con 16,6 e 16,8 milioni di euro. Numeri riguardanti il settore extralberghiero nella terza città della Sardegna, snocciolati durante la convention annuale dell’associazione turistica cittadina diretta da Roby Matta, alla presenza dell’assessora comunale delle Attività produttive Rossana Perra. Quartu Sant’elena nonostante importanti perdite in termini di capacità ricettiva rispetto al 2019 (il 23% di posti letto in meno a disposizione), grazie anche alla promozione internazionale portata avanti dall’associazione Turistica di Quartu Sant’Elena, presente con un suo stand alle principali fiere del turismo di Londra, Madrid, Parigi, Milano e Rimini, ai risultati di visite al portale turistico, 43000 visite uniche e 56000 pagine visualizzate ed, infine, all’accresciuta qualità dell’offerta turistico-ricettiva in generale, è riuscita a raggiungere un incremento di fatturato nel settore extralberghiero pari a due milioni di euro nel periodo che va da gennaio ad ottobre 2022, pari ad una crescita del +30% rispetto al 2019 considerando solo il periodo di alta stagione.

“E risorge sempre di più anche la zona di Flumini, che mostra nuovi segnali di ripresa con l’apertura di nuovi hotel e ristoranti”, spiega il presidente Roby Matta. “Risultati importanti in ottica di economia circolare quelli ottenuti dalla Quartu guest card, la carta turistica distribuita ai turisti alloggiati in città che ha permesso di veicolare gli ospiti delle strutture ricettive verso le attività commerciali quartesi quali ristoranti, negozi e servizi”. Alla convention sono intervenuti anche Stefano Secci, presidente dell’ente parco Molentargius, Piero Sarritzu, direttore del distretto rurale di Sant’Isidoro, Martino di Martino della Sintur, Alberto Figoni, presidente Cagliari Golf Club e Maurizio Battelli del Tourist Medical Center.