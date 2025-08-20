Via Dante, dopo la sosta selvaggia spunta anche il tavolo abusivo: stangata e chiusura al pub The Cork.Continuano i blitz della Polizia Locale guidata dal comandante Marullo in via Dante: stavolta nel mirino è finito il noto pub in stile irlandese The Cork, che dovrà restare chiuso per oltre una settimana per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. E’ stato il Comune di Cagliari, dopo l’accertamento dei vigili urbani, ad emettere la sanzione. Molte anche le multe agli automobilisti che sostano in doppia fila in maniera soonsiderata proprio davanti a locali e pizzerie in quel tratto di via Dante.