È mancato all’affetto dei suoi cari
Enrico Uccheddu
Ne danno il triste annuncio la moglie Angela, i figli Tommaso con Fatima, Samuel con Maura, Giulia,
i suoi adorati nipoti Marica, Enrico e i parenti tutti.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Chirurgia d’Urgenza
del Policlinico Universitario di Monserrato per le amorevoli cure.
I funerali si terranno giovedì 21 agosto 2025, alle ore 16, nella Parrocchia di San Pietro Apostolo in Villa San Pietro.