Verso la riapertura di piscine e palestre, Mattia Murtas: “Gli atleti rischieranno di pagare di più”

Verso la riapertura di piscine e palestre: gli atleti rischieranno di pagare di più.

Ai microfoni di Radio Casteddu parla Mattia Murtas, istruttore da 15 anni sia di nuoto che di nuoto pinnato: “È già un sentore positivo che si stia pensando a una riapertura per tutti, le regole sono molto rigide basta pensare che nelle palestre sarebbe permesso l’allenamento solo con il rapporto 1 a 1. Questo è un problema soprattutto a livello economico; in un periodo normale l’impianto natatorio accoglie circa 600 presenze giornaliere; con queste restrizioni preannunciate non tutti quindi potranno entrare e sarà anche una guerra per prenotare gli orari. Se diminuiscono gli spazi all’interno delle vasche bisognerà aumentare anche le quote mensili: con queste restrizioni entrerebbero più del 50% in meno delle persone”.

Risentite qui l’intervista a Mattia Murtas del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU