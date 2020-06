Verona-Cagliari, ecco la prima formazione di Zenga: in attacco la coppia Pereiro-Simeone. Una squadra molto “muscolare”, quella che mister Zenga mette in campo per la partita di questa sera alle 21,45 al Bentegodi per la ripresa del campionato di serie A. Ecco la formazione completa: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini, Pereiro, Simeone. Ci sarà spazio oer ben cinque cambi durante la gara e in panchina tra gli altri ci sono Paloschi, Birsa, Mattiello, Carboni, Klavan, Lykogiannis…..buona partita a tutti!