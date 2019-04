Vento fortissimo sulla Sardegna, a Sassari scoperchiato il tetto di una casa

Va avanti l’allerta meteo legata al forte vento e alle mareggiate su tutta l’Isola, anche nel lunedì di Pasquetta le raffiche sono ancora molto forti. A Sassari, in via Sicilia, il tetto di una casa è stato letteralmente “sradicato”, andando a finire sopra alcune automobili parcheggiate. Solo per una pura casualità in quel momento non stava passando nessuno sulla strada. L’allarme è stato dato da alcuni passanti, sul posto i Vigili del Fuoco e la polizia. Dalle primissime informazioni trapelate non ci sarebbero feriti.