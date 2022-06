Vento e caldo fatali, brucia il Cagliaritano: ad Assemini fiamme vicino alle case

Incendio di sterpaglie e vegetazione nel primo pomeriggio ad Assemini, in località Santa Lucia. Le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature hanno lambito un’abitazione coinvolgendo alcune serre e un deposito attrezzi con delle bombole di gpl. Le segnalazioni arrivate al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando che ha inviato sul posto quattro squadre di pronto intervento con vari automezzi, autobotti, autopompe e fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo che stanno operando a protezione di alcune strutture limitrofe all’area coinvolta. Al momento non risultano persone coinvolte.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza varie bombole coinvolte dalle fiamme ed evitato la propagazione del fuoco alle vicine strutture. Sul posto presente anche l’ufficiale di guardia in qualità di funzionario tecnico per ulteriori accertamenti e il coordinamento delle attività di soccorso. Al momento la situazione è sotto controllo ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica delle aree coinvolte.

Sul posto sta operando anche un elicottero dell’antincendio regionale, il corpo forestale regionale e alcune squadre antincendio di volontariato della protezione civile.

Altri due incendi, sempre nel Cagliaritano, a Capoterra e Villaspeciosa.