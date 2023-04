Venerdì Santo a Cagliari, commozione a Villanova e Stampace per le processioni del Cristo Morto

Bagno di folla ai riti della Settimana Santa. Commozione a Villanova e a Stampace per i cortei legati alla Morte di Gesù. “Grandissima partecipazione di fedeli e turisti”, annuncia l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “e tantissime emozioni nelle Solenni Processioni del Cristo morto del Venerdì Santo organizzate come sempre in maniera impeccabile dalle Arciconfraternite del Santissimo Crocefisso, della Solitudine e del Gonfalone Sant’Efisio Martire”.

Il momento più intenso è stato vissuto a Villanova, con la processione dell’Arciconfraternita della Solitudine che ha fatto partire la Solenne Processione del Cristo morto alle 13.15. Dopo la Crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo il corteo è partito dalla Chiesa di San Giovanni e si è snodato lungo viale Regina Elena, Piazza Martiri, Via Mazzini, Via Mario De Candia, Via Canelles, Duomo (sosta di circa 45 minuti), Via Martini, Via Lamarmora, Via Mario De Candia, Via G.Spano, Via Gaetano Cima, Via Manno, Piazza Martiri, Viale Regina Elena, Via San Giovanni fino all’altezza della Chiesa di San Mauro, Via Giardini, Via San Giovanni fino alla Chiesa omonima.

Alle ore 16:30 la processione del Santissimo Crocifisso partita da piazza San Giacomo e poi in corteo lungo Via Sulis, Via Garibaldi, Via Oristano, Via Eleonora d’Arborea, Via San Lucifero (Chiesa San Lucifero), Via Sant’Eusebio, Via Lo Frasso, Via Alghero, Via Garibaldi, Portico Romero, Via San Domenico, Via San Giacomo, P.zza San Giacomo.

In serata alle 20: 30 a Stampace la processione del Cristo Morto organizzata dall’Arciconfraternita del Gonfalone: chiesa Sant’Efisio, Via Sant’Efisio, Via Santa Restituta, Via Azuni, Portico degli Alberti, via Portoscalas, Corso V. Emanuele II, Piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efisio e rientro in Chiesa.