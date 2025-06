È finita in tragedia una gita domenicale fuori porta per un moldavo di 34 anni residente a Parma. Il giovane era in compagnia di altri connazionali a Pontetaro, sul fiume Taro, quando ha notato dei ragazzini e si è tuffato per aiutarli insieme ad altre persone. Il 34enne, però, non è più riemerso. I sommozzatori hanno cercato per diverso tempo il giovane, recuperando poi il corpo. Da accertare se la causa del decesso è legata ad annegamento o un malore di altra natura.