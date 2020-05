Vasto incendio a Macchiareddu, in fiamme masserizie e cumuli di rifiuti

Assemini, vasto incendio di masserizie e cumuli di spazzatura in località “Macchiareddu”.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 17 in località “Macchiareddu”, (2° strada) ad Assemini, per un vasto incendio di masserizie e cumuli di spazzatura in un’area industriale nei pressi di un capannone con automezzi e attrezzature e un’officina meccanica.

Gli operatori hanno provveduto a spegnere il rogo evitando la propagazione delle fiamme agli automezzi in sosta e alla struttura adiacente al cui interno vi erano anche alcune bombole di acetilene.

Bonificati gli ultimi focolai e messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Sul posto hanno operato una squadra ordinaria di pronto intervento con un’autopompa e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e in supporto un’autobotte per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.