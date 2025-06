Tre agenti penitenziari sono stati iscritti nel registro degli indagati per l’aggressione subita lo scorso 6 giugno da Vasile Frumazache, responsabile degli omicidi di due escort romene, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei.

I tre agenti, un 24enne originario di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza, e un 45enne di Napoli, dovranno rispondere delle ipotesi di reato di rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose.

“È un dato di fatto – ha sottolineato il procuratore di Prato, Luca Tescaroli – che non si è riusciti ad assicurare il controllo e la protezione richiesti per Vasile Frumuzache, poche ore dopo il suo ingresso in carcere”.

Due omicidi efferati, quelle delle due giovani donne, brutalmente assassinate dal 32enne. Denisa era scomparsa da Prato la notte dello scorso 15 maggio è ritrovata a pezzi due settimane dopo. Ana Maria era sparita ad agosto 2024, uccisa e coltellate. Frumazache, incastrato dalle prove che gli inquirenti gli hanno sottoposto, ha confessato entrambi gli omicidi.