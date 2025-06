Cagliari, paura sul volo per Roma: dopo il decollo l’aereo torna subito a Elmas per problemi tecnici. La compagnia informa che il volo XZ2340, decollato oggi da Cagliari Elmas con destinazione Roma Fiumicino, è rientrato all’aeroporto di partenza poco dopo il decollo a seguito della segnalazione di un’anomalia tecnica al trimmaggio dell’aeroplano. Il comandante, in via del tutto precauzionale e nel pieno rispetto delle procedure operative, ha richiesto priorità per il rientro. L’atterraggio è avvenuto regolarmente e in condizioni di piena sicurezza. I tecnici della compagnia hanno già avviato gli accertamenti necessari. I passeggeri verranno riprotetti e ripartiranno a breve.