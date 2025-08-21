Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 22 Agosto L’aumento dell’alta pressione favorirà il diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 21°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Sassari il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nell pomeriggio e precipitazioni notturne. E’ previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 19°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 21°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Sono previsti 0,7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un Venerdì in prevalenza poco nuvoloso, con qualche pioggia e temperature in lieve calo che non supereranno i 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba