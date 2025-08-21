Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 22 Agosto L’aumento dell’alta pressione favorirà il diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio . I venti saranno moderat i e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza s oleggiat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 °C e la minima di 2 1 °C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da N ordovest. Il mare sarà poco moss o . E’ previst a allerta meteo per il vento . A Sassar i il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nell pomeriggio e precipitazioni notturne . E’ previsto 1mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 2 6 °C e la minima di 19 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29 ° C e la minima di 2 1 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da O vest- Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o. E’ prevista allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio fino a cielo poco nuvoloso. Sono previsti 0,7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 29 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest per tutta la giornata. E’ prevista allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un Vener dì in prevalenza poco nuvoloso, con qualche pioggia e temperature in lieve calo che non supereranno i 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba