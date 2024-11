Vannacci a Cagliari, la Polizia blinda la Fiera dalle proteste di sinistra: “Macchè bufera, non c’è neanche vento”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fuori qualche decine di manifestanti antifascisti, dentro la Fiera oltre 300 persone a seguirlo, tra i quali Michele Pais e Alessandra Zedda: l’eurodeputato della Lega Vannacci conferma di avere un folto pubblico che lo segue. Ammette he “chiunque ha la libertà di protestare, ma oggi qui non c’è bufera e neanche vento”, la stoccata a chi ha organizzato una manifestazione nella Fiera interamente presidiata dalla Polizia. ma lo striscione c’era: “Vannacci attento, ancora fischia il vento”. Nessun incidente comunque, la protesta è stata del tutto pacifica nei confronti di un neo politico finito spesso al centro del dibattito per le sue provocazioni. Ma forse neanche lo stesso Vannacci si aspettava di avere come proseliti Roberto Bolognese di Confesercenti o Alberto Bertolotti di Conficommercio. Evidentemente le parole di Vannacci devono essere state importanti per lo sviluppo del commercio a Cagliari e in Sardegna. Non a caso Vannacci, schierandosi anche contro la speculazione delle energie rinnovabili, ha promesso che rappresenterà anche la Sardegna in Europa.