Cagliari, guida senza patente ma con la cocaina e i soldi dello spaccio: arrestato dalla Polizia Locale. Gli agenti del Nucleo Operativo Pronto Intervento del Corpo della Polizia Locale di Cagliari durante la giornata odierna hanno tratto in arresto un 63-enne cagliaritano per spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’uomo, già noto e con precedenti, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina e di una ingente somma di denaro frutto dell’attività di spaccio. Il tutto emergeva a seguito di un controllo di polizia stradale che veniva esteso al domicilio, dove veniva rinvenuto altro materiale riconducibile all’attività di spaccio. L’uomo pertanto è stato tratto in arresto e sarà giudicato con il rito direttissimo nella mattinata di domani. L’uomo veniva inoltre sanzionato per la guida senza patente e il veicolo sottoposto a sequestro.