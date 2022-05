Vandali scatenati a Cagliari, Lega: “E Truzzu che fa? Subito il vigile di quartiere”

“Aggressioni, furti, risse, cittadini ostaggio di bande e di soggetti evidentemente pericolosi, che altro deve succedere affinché il sindaco Truzzu intervenga attivamente? – la Lega torna sull’argomento sicurezza nella città di Cagliari per voce del consigliere comunale Andrea Piras – “Già a novembre ho depositato una mozione, mai discussa, con la quale chiedevo la re istituzione della figura del cosiddetto vigile di quartiere che potrebbe garantire maggior sicurezza ai cittadini e un dialogo più immediato e diretto con le forze dell’ordine. A chiederlo, dopo gli incresciosi episodi verificatisi di recente nei quartieri del centro storico, ora sono gli stessi cittadini che chiedono solo di poter vivere in tranquillità la loro quotidianità e non nel terrore di imbattersi in episodi delinquenziali di vario genere. Domani in occasione della capigruppo a palazzo Bacaredda – conclude Piras – chiederò che la mozione da me depositata venga calendarizzata immediatamente e discussa con la massima urgenza.” A rimarcare il concetto espresso dal consigliere anche il coordinatore cittadino Lega di Cagliari, Filippo Murru “La sicurezza non è un lusso che pochi possono permettersi ma un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita. Rientra, a nostro avviso, nei compiti di ogni buona amministrazione la capacità di mettere in campo ogni strumento in suo possesso al fine di garantirla. È sempre più evidente che il sindaco e la sua maggioranza non stanno facendo abbastanza in tal senso. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete oggi!”