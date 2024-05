Vallermosa, straordinario successo per il raduno delle auto d’epoca – VIDEO

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Auto storiche in passerella per l’ Evento ” Vintage ” che si e’ tenuto domenica a Vallermosa . Sin dalle prime ore del mattino numerosissime autovetture d’ Epoca provenienti da diverse localita’ dell’ isola hanno raggiunto il centro dell’ abitato e si sono schierate nelle aree a loro dedicate .La manifestazione e’ stata organizzata dall’ Associazione ” Marotto Sound ” in collaborazione con il ” Comitato San Lucifero ” ed il Patrocinio gratuito del Comune di Vallermosa . All’ arrivo tutti gli equipaggi accreditati hanno ricevuto una medaglia ricordo e tutta l’ assistenza operativa dallo staff dell’ organizzazione . I visitatori sono accorsi in gran numero ed hanno potuto ammirare degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale . Sono state 137 le autovetture partecipanti al raduno tra cui quelle del ” Gruppo Old Cars Friends ” che ha presentato degli autentici gioielli come la stupenda e rarissima” Mp Lafer “, l’ elegantissima Lancia Duemila , la prestigiosa Jaguar Sovereign , la raffinata Lancia k coupe’ , l’ introvabile Citroen Ami 6 ed inoltre le sportive d’ Epoca Alfa Romeo come la Gt Junior , la Giulietta , la Giulia , la ” Spider Duetto ” ,l’ Alfa 75 , a seguire poi le Autobianchi A 112 rispettivamente prima e seconda serie ,le intramontabili Fiat 500 ed ancora Triumph Spitfire , Fiat 850 Coupe’, Citroen 2cv Special , Mercedes 190 , Lancia Delta Hf Turbo, Mitsubishi Eclipse, Mercedes 200, Fiat 5oo Sporting, Fiat Barchetta .

Grandissimo e’ stato inoltre il successo riscosso dalle Sportive Alfa Romeo presentate dal Club Alfa Romeo di Cagliari e dal Club Sardegna Alfa Oristano che hanno esposto tantissimi modelli tra cui Alfa 75 Twin Spark prima e seconda serie , Alfa 75 1.6 ,Giulietta 1.6 ,Alfa 155 2.0, Alfa 75 Twin Spark 8 V , che hanno attirato l’ attenzione di tutti i visitatori suscitando entusiasmo ed altissimo gradimento . Numerosissimi gli appassionati delle sportive di Casa Alfa che hanno potuto cosi’ ammirare auto dalle prestazioni elevate e dal fascino senza tempo confermando di essere ancora una volta l’ oggetto del desiderio di chi ama le prestazioni sportive e la classe di un marchio unico e ammirato in tutto il mondo . Tantissime le auto presenti a Vallermosa e’ impossibile citarle tutte quante , in evidenza ancora una stupenda Lancia Fulvia 2 C esposta insieme a due spettacolari Vespe d’Epoca , un fantastico Wolkswagen Maggiolino allestito in modo molto particolare e simpatico con un modello in scala ridotta posizionato sul tetto ed ancora un altro Maggiolino in eccellenti condizioni , entrambi ammiratissimi e super fotografati . Originale ad apprezzatissima anche la Fiat 1100 D ed ancora Fiat Jungla , Fiat 850 berlina, Fiat Ritmo 105 Tc, Innocenti MIni e tantissime altre. La giornata e’ proseguita con allegria e spensieratezza mentre nel pomeriggio le premiazioni per le auto piu’ rappresentative e per i Club piu’ numerosi hanno fatto da preludio ad un corteo che ha attraversato le vie del paese tra l’ entusiasmo dei residenti . Notevole e’ stato lo sforzo profuso dagli organizzatori che con gentilezza e cordialita’ hanno consentito lo svolgimento in maniera impeccabile dell’ evento . Una giornata all’ insegna della passione per le quattro ruote storiche assolutamente da ricordare.