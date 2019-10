Paura a Vallermosa, auto esce di strade e finisce in cunetta: gravi mamma e 2 bimbi

Paura a Vallermosa, auto fuoristrada. Gravi una mamma e due bambini. Incidente questa mattina tra Vallermosa e Domusnovas sulla 293. Una mamma alla guida una Fiat 600 con due bimbi a bordo, per motivi in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada terminando la corsa in cunetta. Secondo quanto affermano i carabinieri i piccoli non indossavano le cinture di sicurezza e il più grande dei due è stato scaraventato fuori dall’auto. I bambini sono stati portati con l’elisoccorso al Brotzu e la donna al Sirai di Carbonia. Tutti e tre in codice rosso, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale di Vallermosa e i carabinieri di Iglesias.