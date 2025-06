“Ci stringiamo con sincera commozione al dolore della sua famiglia, degli amici e dell’intera comunità, profondamente scossa da questa perdita”. È il Comune che sente, con rispetto e dolore, la volontà di ricordare un ragazzino del paese che, purtroppo, è andato via prematuramente. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro che dista 40 km dal capoluogo sardo, tanto lo sgomento per una giovanissima vita volata in cielo. Per lui tanti messaggi di affetto e cordoglio: “Tutto il nostro piccolo paese piange la tragica scomparsa del nostro giovane Amico; siamo vicini ai familiari in questo momento di grave dolore”.