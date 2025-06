i tratta di circa mille reperti rinvenuti nel villaggio eneolitico di Corti Beccia a Sanluri durante gli scavi tra il 1979 e il 1989 e per tutti questi anni custoditi in Comune.

In particolare i ricercatori dell’Università di Sassari studieranno i campioni ossei animali. “Questi campioni rinvenuti a Sanluri in epoca Neolitica – spiega la dottoressa Veronica Vengo, incaricata degli studi – verranno analizzati e ci daranno informazioni su alimentazione e abitudini datate 6 o 7 mila anni fa”.

Per completare lo studio i ricercatori impiegheranno circa un mese. Alcuni reperti, quelli di maggiore interesse scientifico, verranno poi sottoposti all’analisi al radiocarbonio con la tecnica della spettrometria di massa ad alta risoluzione questa volta a Salerno dove è presente il Centro di datazione e diagnostica dell’Università del Salento.

“Abbiamo fatto un altro passo in avanti verso l’arricchimento del patrimonio storico e archeologico del nostro territorio – spiega il sindaco Alberto Urpi – Stiamo compiendo un grande sforzo per il recupero di questo reperti che per troppo tempo sono rimasti al chiuso e non fruibili. Otterremo un doppio risultato: la possibilità di scoprire qualcosa in più sulla vita del tempo e l’opportunità di poterli poi renderli visitabili per turisti e appassionati”.

Dopo oltre due decenni che i reperti oggetto degli scavi archeologici di Sanluri a cavallo degli Anni Ottanta sono rimasti conservati in anonimi scatoloni e casse, l’amministrazione comunale ha avviato un progetto di recupero in collaborazione con gli esperti il professore universitario Giovanni Ugas e l’archeologa Cristina Paderi. Con loro è stato fatto un lavoro di catalogazione e di scelta dei ritrovamenti più significativi. Il tutto sotto l’attenta lente della Sovrintendenza.