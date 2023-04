Valledoria, esonda la foce del Coghinas

Il Comune di Valledoria ha attivato venerdì scorso il Centro Operativo Comunale C.O.C. per rischio idrogeologico causato da una Criticità ordinaria-allerta gialla.

Il sindaco Marco Muretti si è visto costretto ad agire per far fronte ad una situazione del tutto eccezionale, ovvero l’esondazione del fiume Coghinas, in corrispondenza della foce, nella zona Imbarcadero e San Pietro a Mare. Il livello dell’acqua, in alcune zone, ha raggiunto e superato la sede stradale nonché tutta l’area circostante.

Un’allerta per uno stato di cose che può costituire pericolo per l’incolumità delle persone che si trovano in questa zona. Si tratta di un evento da considerare di rilevante impatto locale poichè dalle segnalazioni pervenute, una situazione di questo tipo, potrebbe comportare un grave rischio per la pubblica incolumità. Senza contare che è necessario garantire adeguata sicurezza alle persone che si trovano presenti in quella zona.