Sarà prelevata da un’ambulanza messa a disposizione dell’associazione Sos Quartu e portata a casa dei genitori a Selargius: Valentina Greco, la 42enne di Cagliari scomparsa e ritrovata nella sua casa in Tunisia dopo dieci giorni, sta male. E le sue condizioni non le permetteranno di muoversi in autonomia una volta scesa dall’aereo che la riporterà a casa dopo giorni di paura e angoscia. Una volta atterrata a Elmas, sarà l’ambulanza messa a disposizione dall’associazione Sos Quartu a riportarla a casa: da domani le sarà assegnato un medico e potrà finalmente iniziare controlli medici qui in Italia.

Ad attenderla in aeroporto, con la mamma Roberta e il padre Giuseppe, ci sarà l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, che ha seguito la famiglia in questi terribili giorni di angoscia e paura. Sarà lui a parlare con Valentina per ricostruire quanto accaduto, cercando di rimettere al loro posto tutti i tasselli di questa complicatissima vicenda. Intanto, si è attivata anche l’amministrazione comunale di Selargius: l’incaricato politico, l’assessora alle Politiche Giovanili, Attività Produttive, Politiche a sostegno del lavoro Rita Ragatzu sta seguendo la vicenda e si è attivata per l’assegnazione del medico.