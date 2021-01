Vaccinazioni anti Covid a Cagliari, il Brotzu accelera: “Oltre 400 al giorno”

“Vaccinazione anti Covid. Al Brotzu finalmente si è recuperato il gap dei primi giorni, adesso le vaccinazioni proseguono a pieno regime, siamo a oltre 400 iniezioni al giorno”, così Gianfranco Angioni Responsabile Usb Sanità.

“Dopo le nostre osservazioni, abbiamo potuto verificare che la macchina organizzativa sta procedendo senza sosta. Tanti operatori: medici e infermieri si sono resi disponibili a dare il loro supporto alle vaccinazioni, inoltre è encomiabile il grande sforzo che quotidianamente stanno svolgendo i medici competenti con i propri collaboratori, non di meno e’ prezioso e indispensabile il fattivo contributo dei Dirigenti delle Professioni Sanitarie.

l’ USB SANITÀ unitariamente al proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non ha dubbi : In questa fase emergenziale è prioritario procedere senza sosta con le vaccinazioni, è palpabile il senso di responsabilità che si sta dimostrando ai diversi livelli professionali , non solo per propria tutela ma soprattutto per i pazienti.

Gli operatori che hanno aderito alla vaccinazione sono oltre il 90% , davvero oltre ogni prevedibile aspettativa.

L’USB con una nota inoltrata alcuni giorni fa, ha chiesto al Commissario Straordinario e al Gruppo d’indirizzo di valutare l’opportunità di inserire nel piano vaccinale la sorveglianza sanitaria per monitorare la risposta immunitaria degli operatori che aderiscono alla vaccinazione”.

Conclude Angioni: “Le istituzioni Regionali adesso devono trovare immediatamente delle soluzioni alternative affinché al Brotzu venga alleggerito il carico di lavoro dei reparti e del pronto Pronto Soccorso; impensabile poter gestire tutti questi ricoveri considerato che diversi ospedali oramai gestiscono solo i ricoveri dei pazienti positivi al covid 19”.