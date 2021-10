Va a Cagliari con Giulia Clarkson il titolo europeo dei campionati di Windsurf

“Un risultato che supera ogni aspettativa”, commenta a caldo la cagliaritana Giulia Clarkson che, con cinque primi e un secondo piazzamento nella course race si porta a casa il titolo europeo dei campionati windsurfer dopo aver vinto i campionati italiani, appena due settimane fa. Bene anche gli altri sardi presenti alla competizione che si è appena conclusa in Francia, a Saint Cyr sur Mer, l’olbiese Angelo Usai guadagna il podio con un terzo posto nella categoria pesanti, mentre Alberto Congiu, come Clarkson del Windsurfing Club Cagliari, si piazza quinto dei medio pesanti e Davide Gessa quinto dei medio leggeri.

L’unica costante è stata l’irregolarità del vento, per i grandi nomi del Windsurfer che a Saint Cyr sur Mer hanno disputato il campionato europeo Windsurfer 2021 dal 29 settembre a domenica 3 ottobre con l’organizzazione della Société Nautique du golfe des Lecques. Tanto poco da costringere l’impeccabile comitato di giuria a rimandare i windsurfer a terra il primo giorno, rafficato fino a 25 nodi, e con onde importanti, nella long distance di 11 miglia della domenica, che ha attraversato il bellissimo golfo di Les Lecques. Nel mezzo, due giornate per otto prove – sei quelle valide, con due scarti – giocate continuamente su di salti di direzione e di intensità che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti.

Nutrito l’elenco dei partecipanti, 130 da 10 nazioni europee con una prevalenza di Francia, Italia, Olanda e Finlandia; quattro classi di peso per gli uomini e una per le donne, come di consueto nella classe Windsurfer, e un range generazionale che ha coperto dai 12 anni ai 70.

Gli italiani hanno dominato nel medagliere con due primi posti: nella classe pesanti Peppe Barone, già campione europeo 2019, ha preceduto Van Aanholt Hanse e il sardo Angelo Usai, del circolo nautico di Olbia. Nelle donne, Giulia Clarkson del Windsurfing club Cagliari, neo detentrice del titolo italiano conquistato nelle scorse settimane nel mare di Pittulongu (Olbia), ha preceduto la francese Céline Bordier, già campionessa del mondo, e la finlandese Tuija Anttila. Secondo posto per Luca Pacitto nella classe leggeri, preceduto dal britannico Paul Leone, e bronzo per Luca Frascari.

Nella classe medio leggeri, il già campione del mondo e vincitore della long distance Alessandro Torzoni è stato preceduto soltanto dal francese Jean Philippe Delapierre, superando il detentore del titolo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, Stephen Van Den Berg. Quinto il sardo Davide Gessa.

Nella categoria medio pesanti il primo degli italiani è Alberto Congiu del Windsurfing club Cagliari, con un quinto posto. Sul podio l’olimpionico finlandese Juha Blinnikka che ha preceduto il connazionale Hulkko Laury e il francese Frederic Gautier.

I titoli over-all sono stati vinti dal finlandese Juha Blinnika davanti a Hullko e ad Alessandro Torzoni. Quarta assoluta e prima delle donne Giulia Clarkson, che precede Céline Bordier.