Uta, domani possibili disagi nel servizio idrico: lavori di manutenzione al serbatoio

Per domani, martedì 9 giugno 2020, le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione nel serbatoio cittadino. Nel dettaglio sarà eseguita una riparazione sulla condotta in uscita dall’impianto che alimenta la rete idrica del centro abitato.

Durante le operazioni sono previsti cali di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare le ore di sospensione qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.