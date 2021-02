Uta diventa Covid free, la buona notizia nel sabato che porta la zona bianca in Sardegna

Dopo la ripresa dei casi Covid registrata dallo scorso settembre, il Comune di Uta oggi è tornato nuovamente Covid Free. Nessun residente, infatti, risulta positivo al virus.

Il Sindaco Giacomo Porcu: la soddisfazione di sapere tutti i concittadini guariti è la miglior notizia per continuare con sempre maggior determinazione nel rispettare le regole di contrasto al Covid: Nessun assembramento, uso della mascherina, frequente igienizzazione delle mani. Ringrazio gli utesi che hanno sempre dimostrato grande attenzione alle indicazioni. Proseguiamo così anche ora che la Regione farà il suo ingresso in zona bianca e potremo affrontare i prossimi mesi con meno sacrifici, soprattutto per le attività economiche.

Nel proseguo ci faremo trovare pronti per l’imminente campagna di screening prevista per fine marzo e per quella vaccinale.