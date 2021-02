Cagliari, tensione in viale Regina Elena nell’ultimo sabato giallo: maxi intervento della Municipale (VIDEO)

Tensione poco dopo le diciotto in viale Regina Elena a Cagliari. Sul posto sono intervenute varie pattuglie della polizia Municipale. Stando alle prime informazioni, a richiedere rinforzi sarebbe stato un uomo addetto alle rimozioni di automobili. Il padrone dell’auto ha dato in escandescenza, ecco perché è stato necessario l’intervento di altri agenti. In un video, realizzato da un lettore di Casteddu Online, si sente un uomo gridare: “Fai un video fai un video. In dieci per una persona, tutto per una rimozione di veicolo”. Dalla caserma di via Crespellani non trapela, al momento, nessun altro dettaglio. L’intervento è ancora in corso.