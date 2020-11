Ussana piange un’altra vittima di Covid, muore al Ss. Trinità un ex operaio

Ussana fa i conti con un’altra vittima legata al Coronavirus. Dopo la morte di Simona Manca, la mamma 39enne deceduta sabato mattina al Brotzu, ieri sera è morto Gianni Argiolas. Una vita trascorsa “a fare l’operaio, era in pensione e aveva 73 anni”, spiega il sindaco Emidio Contini. “Aveva altre patologie, era ricoverato al Santissima Trinità in terapia intensiva da dieci giorni. Lascia moglie, figli e anche nipotini”. Due croci in pochi giorni nel paese del Cagliaritano, la preoccupazione del primo cittadino è tanta.

“Gianni era un uomo mite e solare. Dopo la prima ondata del Covid pensavamo di essere, almeno, non immuni, ma meno investiti dalla pandemia, invece si sta scoprendo il fianco più debole della nostra comunità. Abbiamo altri concittadini ricoverati in terapia intensiva a Cagliari, speriamo che la loro situazione migliori e che possano uscire da questa battaglia, che va combattuta. Mi auguro che il vaccino esca al più presto, altrimenti sarà una strage”.