Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Donori, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di un veicolo Fiat Doblò condotto da un muratore 22enne originario dell’Agrigentino, con a bordo un altro muratore 45enne di fatto domiciliato a Ussana.

Nel corso delle operazioni di identificazione, il passeggero ha esibito una carta d’identità elettronica che presentava evidenti segni di manomissione, consistenti nella rimozione del microchip che era stato asportato, verosimilmente per la vendita dello stesso a favore del circuito dei documenti falsificati. Alla luce dell’anomalia riscontrata, i militari procedevano a una perquisizione personale e veicolare, nel cui ambito l’uomo veniva trovato in possesso di cocaina, per un peso lordo complessivo di circa 5,5 grammi.

Contestualmente, il conducente del veicolo è stato sottoposto ad accertamento alcolemico con etilometro, che ha evidenziato valori superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Al termine degli accertamenti, il passeggero è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato, in relazione alla manomissione del documento di identità, ed è stato inoltre segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.