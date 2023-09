Urta contro il guardrail e finisce nella scarpata, centauro perde le gambe: il dramma in Sardegna

Urta contro il guardrail e finisce nella scarpata, centauro per le gambe: il dramma ad Arzachena.

Intorno alle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al km 336 della SS 125 per un incidente stradale. Per cause da accertare una moto è andata a schiantarsi contro il guardrail per poi finire nella scarpata, incendiandosi. Grave il motociclista, trasportato al pronto soccorso di Olbia dal personale del 118: l’uomo avrebbe perso le gambe. La squadra ha spento l’incendio della moto che si stava propagandando nella vegetazione circostante, inoltre ha messo in sicurezza l’area. La strada risulta ancora chiusa, sul posto la Polizia Stradale.