Uomini e Donne, Federico rompe con Barbara e non decolla con Aurora: l’avvocato è tornato a Cagliari 

Avventura sempre più difficile e, forse, prossima al capolinea, salvo ripensamenti o nuove entrate in scena, per Federico Castello, l’avvocato 46enne di Cagliari entrato come corteggiatore nel programma Uomini e Donne su Canale 5. Dopo il naufragio con Barbara De Fanti, la “dama” che si è lamentata tanto della barba di Federico e che, dopo un’uscita, ha deciso di troncare il rapporto, è entrata in scena Aurora Tropea, 51enne di origine sarda ma che vive a Roma, dove gestisce un negozio che vende oggetti solo a forma di cuore. È lei che si è proposta di corteggiare il quarantaseienne cagliaritano. A quel punto, però, Barbara, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno accusato Federico Castello di non essere sincero, visto che aveva detto di essere interessato solo a Barbara. E, stando ad alcune anticipazioni pubblicate su vari siti nazionali di gossip sulle puntate che andranno in onda da lunedì 8 gennaio, ci sarebbe stata un’altra lite, molto accesa, tra Tina e Federico.

Intanto, lo stesso Federico Castello è tornato a Cagliari e ha postato sul suo profilo aperto e senza restrizioni di Instagram alcune foto in giro per la città, in particolare una dove abbraccia una ragazza con, sullo sfondo, il Bastione di Saint Remy e un’altra, il 21 dicembre, mentre si trova a bordo di un aereo. L’avvocato corteggiatore resta in silenzio sul suo futuro all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, dove comunque c’è anche la possibilità di ritornare per cercare di conoscere nuove donne.