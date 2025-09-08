Storia a lieto fine per una piccola di 8 anni che sabato si è allontanata dalla famiglia gettando nella disperazione mamma e papà che hanno potuto contare sull’aiuto di tutti.

I genitori: “Vogliamo ringraziare con tutto il cuore chi si è prodigato per aiutarci nella ricerca di nostra figlia, è stata ritrovata da due ragazze che, con le lacrime di gioia agli occhi, l’hanno presa in carico sino al nostro arrivo”.

Una storia che racconta e mette in evidenza il gran cuore di tutti, che non sono rimasti indifferenti quando hanno sentito le urla di mamma e papà. “Ero disperata, ho iniziato a correre chiamando il nome di mia figlia. Subito, chi mi ha visto, ha iniziato con il passaparola ad avvisare gli altri avventori della spiaggia che si sono uniti a noi per cercare la piccola”.

I fatti: la famiglia era in uno stabilimento nella spiaggia di Cagliari, erano tutti insieme in riva al mare. La bambina, che giocava con i genitori e altri bambini, in un attimo si è allontanata con il suo gioco da mare. A pochi passi, si è spinta sempre più lontano, verso l’ospedale Marino. I genitori, però, non si sono accorti che non era vicino a loro e hanno iniziato subito le ricerche tra gli ombrelloni e in mare. Solo pochi minuti dopo hanno iniziato a correre nella spiaggia, urlando a squarciagola il nome della bambina.

A quel punto pressoché tutti si sono uniti a mamma e papà nella ricerca della bambina: “Altri papà e mamme si sono divisi in gruppi e sono andati persino in strada e nei giochi al fine di trovare la piccola. Non ci hanno lasciati soli e, dopo circa un’ora, siamo stati avvisati che era stata trovata da due ragazze. Ricordo una di loro con gli occhi celesti, piangeva, era commossa dalla gioia e noi, forse, non abbiamo ringraziato abbastanza”.

“Abbiamo deciso di raccontare quanto accaduto per sottolineare la bontà e la solidarietà che abbiamo ricevuto. Vorremmo rincontrare le ragazze che hanno ritrovato la bambina e non saremo mai abbastanza grati verso tutti per il supporto che ci hanno dato”.