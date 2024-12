Data e ora dei funerali ancora da stabilire, “amore nostro dacci la forza di superare questo grande dolore” sono le parole strazianti dei familiari di Desogus, l’amico di Steri con il quale è deceduto domenica durante una battuta di caccia. “Cuore nostro hai lasciato a tutti noi un grande vuoto difficile da colmare” è invece il pensiero espresso dalla famiglia di Steri: due ragazzi, 28 anni, che ancora tanto avevano da vivere. Si conoscevano dai tempi della scuola, una amicizia solida, sino alla fine. Un tragico epilogo che lascia poco spazio ai dubbi, un errore fatale, la disperazione e la scelta di seguire l’amico, per sempre. Questo è quanto si prospetta dalla ricostruzione dei fatti emersa sinora, avvenuta la sera di domenica quando i due ragazzi sono andati, con un solo fucile, quello di Desogus, a caccia nel territorio di Burcei. In città si piange e si pensa a quelle famiglie che hanno perso i loro giovani, giorni in cui il clima di festa è diventato buio per la tragedia piombata a due settimane da Natale. La data dei funerali non è ancora stata comunicata, l’ultimo saluto che Quartu si appresta a dare ai suoi concittadini.