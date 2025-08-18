Iniziano ad arrivare buone notizie circa la salute del ragazzino di undici anni intossicato dal botulino alla Fiesta Latina di Monserrato. Il giovanissimo paziente, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, sembra aver superato il momento peggiore e anche la respirazione è migliorata.

Il piccolo inoltre ora comunica con l’esterno e presto potrebbe iniziare anche la riabilitazione. Una splendida notizia dopo lunghe giornate di paura e apprensione e il dolore per la morte della manager di Guasila Roberta Pitzalis, anche lei colpita da intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino con salsa guacamole.