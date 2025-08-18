Don Emanuele Mameli lascia Mulinu Becciu e va ad Assemini: “Un uomo coraggioso, mancherà tanto al quartiere”. Un vuoto nella parrocchia del quartiere popolare per un sacerdote amato da tutti: “Scrivo per condividere un sentimento di sincera tristezza per il fatto che Mulinu Becciu perderà uno dei suoi Uomini migliori, Don Emanuele Mameli, che assumerà l’incarico di responsabile della parrocchia di Assemini. Don Mameli è stato il Primo Firmatario della petizione con cui è nato a suo tempo questo Comitato. Primo di 330 firmatari, dal peso specifico che tutti possono immaginare (il giorno dopo fummo ricevuti dal Prefetto). Un Uomo coraggioso, generoso ed autorevole. Sempre presente, in ogni circostanza. Sempre vicino a chi aveva bisogno. Un punto di riferimento per tutti, credenti, non credenti, frequentatori della parrocchia e non (come il sottoscritto). Un carissimo augurio a Lui, per il nuovo incarico e per una carriera ecclesiastica che sono sicuro non mancherà di premiarlo”, spiega Antonio Guerrieri, il presidente del comitato No Diossina di Mulinu Becciu.