Un’altra sorpresa per i piccoli del Microcitemico: Dany Cabras tra letti e corsie per regalare sorrisi e momenti di svago ai bambini ricoverati. Simpatico, divertente e con un gran cuore: ecco il ragazzo che ha conquistato con ironia il pubblico non solo del web, in carne e ossa, oggi nell’ospedale che ospita i bimbi. “Siamo stati felici di ospitare “La Schiava”, la mamma di Dany Cabras, che con la sua presenza ha regalato a tutti noi – e soprattutto ai bambini – tantissime risate, emozioni e sorrisi” ha espresso l’associazione Charlibrown. “I piccoli si sono divertiti un mondo! Un grazie di cuore alla direzione sanitaria del presidio, sempre disponibile a rendere speciali le nostre sorprese per i più piccoli, e un grazie speciale a Dany Cabras per la sua sensibilità”.